Повар развеял миф о рецепте правильных блинов

«Если заглянуть в словарь великого русского языка Владимира Даля, который был написан более 150 лет тому назад, можно увидеть огромный абзац с перечислением блинов разных видов. Там и пшеничные, и гречневые, и овсяные, и ржаные. Есть пресные, то есть на бездрожжевом тесте, есть дрожжевые, кислые и так далее», — пояснил Сырников.

Шеф-повар рассказал о тонкостях приготовления блинов в различных ситуациях: к примеру, в Великий пост их было принято готовить на овсяной муке и воде без яиц. На Масленицу в богатых семьях пекли блины с добавлением в тесто большого количества яиц, желтков и масла. А традиционные русские красные блины делались из гречневой муки.

Ранее рецептом идеальных блинов поделилась экс-возлюбленная рэпера Тимати, известная модель Анастасия Решетова. Она предложила растопить 50 граммов сливочного масла, добавить к нему 200 граммов воды, 500 граммов молока, 4 яйца, 200 граммов муки, щепотку соли, щепотку ванилина и по желанию столовую ложку сахара.