Депутат Госдумы сравнил «ЧВК Редан» с группами смерти

Ситуацию с задержанием участников объединения подростков «ЧВК Редан», увлекающихся аниме, следует изучить депутатам Госдумы, заявил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он уточнил, что в ближайшее время направит соответствующие запросы в правоохранительные органы, и сравнил группировку с «группами смерти».

«Одно дело — если речь идет об увлечении молодежи каким-то мультфильмом, другое — если это замаскированные под молодежную субкультуру попытки вовлечь подрастающее поколение в криминальную среду, массовые беспорядки и драки», — написал депутат.

Пискарев напомнил о так называемых «группах смерти», когда детей вовлекали в смертельно опасный эксперимент под видом какой-либо игры. Он пообещал узнать, не стоят ли сейчас за этим представители «недружественных стран».

Ранее сообщалось, что более 300 подростков доставили в отделы полиции в Москве по делу о «ЧВК Редан». По данным СМИ, участники объединения молодежи выступают против футбольных фанатов и мигрантов, однако в группировке отрицают эту информацию. Известно, что представители субкультуры любят аниме и ставят одной из своих целей защиту неформалов.