Рехаб-центр известного певца обвинили в издевательствах над пациентами за деньги

Рехаб-центр Стаса Пьехи «ПС Клиника» обвинили в издевательствах над пациентами за деньги. Об этом пишет Baza со ссылкой на мужчину, который якобы обратился туда с биполярным расстройством, неврологическим заболеванием и тяжелыми последствиями травмы головы.

Мужчина заявил, что в частном рехабе его лишали лекарств якобы из-за плохого поведения, не давали спать, включая громко музыку, и отказывались вызывать скорую, когда его состояние ухудшалось, а перед съемками шоу «Пацанки» и приездом Пьехи пациентов и вовсе заставили красить стены.

Стоимость такого лечения обходилась мужчине в 180 тысяч рублей в месяц. По его словам, он неоднократно пытался покинуть заведение, но смог это сделать лишь когда счет за оказываемые услуги достиг 540 тысяч рублей.

После бегства Кирилл отправил в клинику претензию на 20 миллионов рублей, а также написал заявление в Следственный комитет. Адвокат мужчины также подал жалобу в Росздравнадзор и прокуратуру.

В самой клинике изданию заявили, что ничего подобного в их учреждении не практикуется. Однако отметили, что привыкли к жалобам, так как у них проходят лечение «очень тяжелые больные».

