Главный педиатр Москвы назвал оптимальный режим питания детей

Оптимальный режим питания детей раскрыл в разговоре с «Мослентой» доктор медицинских наук, профессор, главный врач детской больницы имени З.А. Башляемой и главный педиатр Москвы Исмаил Османов. По его словам, ребенку важно завтракать, обедать и ужинать в одно и то же время.

«Когда он ест в определенные часы, у него со временем вырабатывается рефлекс — организм по расписанию готовится к приему пищи, вырабатывает соответствующие вещества, необходимые для ее расщепления и усвоения», — объяснил Османов. Беспорядочное питание, по его словам, может насытить ребенка, но негативно скажется на его пищеварении, выработке необходимых ферментов, физическом и психическом развитии.

«У ребенка должны быть завтрак, обед и ужин. И точно нельзя допускать, чтобы ребенок был голодным весь день, а потом наедался вечером и сразу ложился спать», — заключил специалист.

Ранее Османов раскрыл правила подготовки детей к школе. Он объяснил, что переход от летних каникул к учебному процессу является сменой устоявшегося в летний период образа жизни.