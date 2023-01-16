Театральный режиссер сравнил Москву с морем

С морем сравнил российскую столицу в беседе с «Мослентой» известный режиссер театра и кино Данил Чащин.

«Если попробовать представить некий образ Москвы, то это море. Оно может тебя накрыть волной и утопить, а может дать ощущение свежести и свободы. Ты можешь поймать эту волну и гнать по ней на серфе, если сумеешь. Этот город, его ритм, движение, звуки — стихия, с которой тебе нужно справиться», — поделился мыслями он.

Чащин рассказал, что его отношения с Москвой строились непросто. Когда он впервые приехал в столицу, она встретила его дождем и шумом.

«Помню, я тогда пост написал со словами: "Больше никогда!". Москва испугала меня своим темпом, ритмом, перебором всего. Я к таким скоростям не привык», — признался режиссер.

Но он постоянно приезжал — то на один фестиваль, то на другой. «Как-то по капельке наши отношения начали меняться. Москва постепенно открывалась мне. И теперь тот самый ритм, который сначала оттолкнул меня от нее, наоборот меня подпитывает», — заявил он.

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