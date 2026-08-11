Родившая 15 детей москвичка рассказала о своем эмоциональном состоянии

Москвичка Надежда Рогова, которая на днях стала мамой в 15-й раз, призналась, что перед родами волновалась, как в первый раз. Об этом она рассказала агентству РИА Новости.

Женщина также отметила, что разницы между первыми и пятнадцатыми родами она не ощутила.

«Очень волнительно идти на пятнадцатые роды. Для меня что первые, что пятнадцатые, в принципе, ничем не отличаются», — подчеркнула она.

10 августа в московском роддоме при ГКБ им. В. В. Вересаева женщина родила 15-го ребенка. Всех детей она рожала естественным путем. Теперь в семье 10 дочерей и 5 сыновей.

Ранее в Москве подсчитали многодетные семьи — выяснилось, что с 2010 года их число выросло почти в четыре раза. Сейчас в столице проживает более 250 тысяч таких семей.