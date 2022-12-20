Известный рокер вспомнил о работе спортивным комментатором

О работе спортивным комментатором вспомнил в ходе беседы с «Мослентой» известный рокер Игорь «Кэш» Лобанов. Он отметил, что однажды комментировал чемпионат мира по санному спорту в Сочи, и его деятельность оценил спортивный комментатор Георгий Черданцев.

«Он мне сказал: "Не надо радоваться неудачам других. Радуйся за наши победы!". А я там тогда сильно болел за наших и иногда нормально так проходился по соперникам. А мы тогда выигрывали чемпионат мира в двойке впервые за 30 лет. Это же еще и моя дисциплина. Короче, меня там несло», — поделился Лобанов.

Рокер также вспомнил, что в эфире федерального канала сказал слово «косячок», указав на ошибку спортсмена. Но Черданцев указал на недопустимость употребления подобных выражений.

Ранее известного спортивного комментатора сравнили с Юрием Левитаном.