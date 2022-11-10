Звезда «Универа» раскритиковал российский подход к шоу-бизнесу

Российский подход к шоу-бизнесу раскритиковал звезда сериала «Универ» Станислав Ярушин в интервью «Мосленте». По его словам, в стране непопулярны артисты со смежными профессиями — к примеру, одновременно музыканты и актеры.

«Часто вижу подобные комментарии: "Ты же актер! Какого черта ты начал песни записывать?", — или: "Ты же певец! Зачем в кино лезешь?" Это неправильно. Творческий человек очень силен», — заявил Ярушин.

В пример герой интервью привел актера Даниила Козловского, обладающего музыкальными способностями. «Он очень круто поет. Я даже хочу его пригласить в свой YouTube-проект "МузLoft". Ну почему актерам запрещают петь? Наоборот же — приятнее видеть на сцене артиста, который может и спеть, и сыграть, и показать эмоцию», — заключил Ярушин.

Ранее звезда «Универа» раскрыл секрет счастливого брака. Он считает залогом успеха в семейной жизни личные качества своей супруги.