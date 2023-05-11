Российская звезда Голливуда объяснила перерыв в карьере

Актриса Дина Корзун, известная по фильмам «Страна глухих», «Кука», росийскому сериалу «Лондонград» и британским «Острые козырьки» в беседе с «Мослентой» объяснила перерыв в карьере. По словам артистки, пока она не находит для себя интересных проектов.

Известно, что последний раз актриса снималась в 2015 году в популярном зарубежном сериале «Острые козырьки», после чего знаменитость пропала с телеэкранов.

Корзун пояснила, что иногда она читает предлагаемые ей сценарии новых фильмов, однако среди них пока не находит интересных для себя проектов. При этом артистка уверяет, что расстраиваться по этому поводу ей не приходиться, так как и без съемок у нее достаточно много дел и работы. Актриса также выразила уверенность в том, что ей еще попадутся интересные проекты, в которых она захочет принять участие.

Ранее популярная актриса назвала известный сериал «классикой кинематографа».