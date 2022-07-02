Рудковская раскритиковала Моргенштерна за «перформанс» с возвращением в Россию

Продюсер и бизнесвумен Яна Рудковская раскритиковала рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) и обвинила его в подогревании интереса к собственной персоне. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Рудковская заявила, что считает Моргенштерна одним из лучших шоуменов страны, однако за последнее время он не создал ничего запоминающегося. «Подогрев к себе интереса идет по классике жанра: свадьба, развод, политика, запрещенные вещества и даже двойники, но интерес падает», — написала светская львица.

По ее мнению, публика соскучилась по искренности и настоящей лирике, и «хайп не катит вообще». «Пора браться за серьезную работу, Москва слезам и уж тем более двойникам не верит», — обратилась к рэперу Рудковская.

Ранее в СМИ активно обсуждалось возможное возвращение Моргенштерна в Россию. Рэпер выложил в соцсети фотографию авиабилета с информацией о рейсе из Праги в Москву и призвал фолловеров бронировать столики в своем ресторане Kaif Provenance. Однако позднее артист сообщил, что находится не в Москве. На повторном открытии его заведения выступил двойник Моргенштерна. Сам рэпер назвал случившееся «перформансом».