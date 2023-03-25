Названы симптомы для самодиагностики психического расстройства

Безгина уточнила, что достаточно много людей в наши дни находятся в зоне «пограничного расстройства», то есть удерживают свое поведение и состояние, но любое, даже незначительное событие может нарушить этот баланс. Поэтому особенно важно уметь вовремя распознать и обратить внимание на симптоматику, чтобы не перейти границу нарушений.

Специалист предупредила, что при проявлении одного или нескольких подобных симптомов, стоит обратиться к психологу, неврологу или психиатру для получения помощи, поскольку самому человеку сложно справиться в одиночку, а расстройства могут усугубляться и легко перейти границу здорового состояния.

Ранее основные причины, по которым у человека может резко меняться настроение, а также способы борьбы с этим психическим расстройством назвала психиатр реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Людмила Нугаманова.