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15:22, 29 января 2023
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Самойлова высказалась о возможности развода с Джиганом

Самойлова высказалась о возможности развода с Джиганом
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

О возможности развода с рэпером Джиганом высказалась блогерша Оксана Самойлова в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Она пояснила, что это было бы выгодно для их популярности, но она любит супруга и не собирается этого делать.

Самойлова ответила на появившуюся в сети информацию, что их с мужем держит вместе лишь совместный капитал. «Людям наблюдать за драмой гораздо интереснее, чем за счастливой спокойной семейной жизнью. Наша популярность взлетела бы в сотни тысяч раз. Так что жить спокойной счастливой жизнью нам абсолютно не выгодно», — написала она.

«Мы вместе 15 лет. Бывают разные периоды, и мы неидеальны, и отношения наши неидеальны, но мы семья», — отметила блогерша.

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