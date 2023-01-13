Юлия Савичева вспомнила моменты совместного проживания с Максимом Фадеевым

Подробности знакомства с продюсером Максимом Фадеевым раскрыла в беседе с «Мослентой» певица Юлия Савичева. Она вспомнила моменты совместного проживания: общаться с будущим наставником она начала в раннем детстве, так как Фадеев вместе с ее отцом состоял в группе «Конвой», при переездах семьи музыкантов иногда жили под одной крышей.

«В 1994 году мы переехали в Москву. Урывками помню, как первое время наши семьи жили в одной квартире. Но потом мы с родителями переехали в отдельную съемную квартиру», — рассказала Савичева.

Артистка отметила, что Фадеев многому ее научил. Некоторым из рекомендаций, полученных десятки лет назад, она следует до сих пор. Именно он посоветовал ей «петь сердцем и от всей души, чтобы люди ей верили». Продюсер также дал Савичевой немало рекомендаций относительно поведения в шоу-бизнесе и в обществе.

«Макс был и остается для меня примером вкуса, музыкальности и того, как должен выглядеть артист, вокалист на сцене», — заявила собеседница «Мосленты».

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