Героиня популярного сериала сделала выбор между семьей и карьерой

Выбор между семьей и карьерой в интервью «Мосленте» сделала героиня популярного сериала «Актрисы» Елена Николаева. Она отметила, что является матерью двух детей и очень этому рада.

Артистка заявила, что на первом месте в ее жизни всегда будет семья. Она также подчеркнула, что счастье в профессии — это счастье и для семьи.

В сериале же актриса исполняет роль девушки Алены, для которой карьера стоит на первом месте, что является полной противоположностью самой Николаевой.

Ранее о плохой совместимости карьеры и личной жизни заявила певица Любовь Успенская. Она назвала брак препятствием в творческом пути.