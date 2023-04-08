07:27, 08 апреля 2023
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Героиня популярного сериала сделала выбор между семьей и карьерой
Актриса Николаева заявила, что на первом месте в ее жизни стоит семья.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Выбор между семьей и карьерой в интервью «Мосленте» сделала героиня популярного сериала «Актрисы» Елена Николаева. Она отметила, что является матерью двух детей и очень этому рада.
Артистка заявила, что на первом месте в ее жизни всегда будет семья. Она также подчеркнула, что счастье в профессии — это счастье и для семьи.
В сериале же актриса исполняет роль девушки Алены, для которой карьера стоит на первом месте, что является полной противоположностью самой Николаевой.
Ранее о плохой совместимости карьеры и личной жизни заявила певица Любовь Успенская. Она назвала брак препятствием в творческом пути.