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11:34, 09 января 2023
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Московский художник поделился семейной историей про крещенские гадания

Московский художник поделился семейной историей про крещенские гадания
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Семейной историей про крещенские гадания поделился с «Мослентой» представитель древнего рода Лансере, потомственный московский художник Евгений Лансере. История связана с популярным святочным ритуалом, когда девушки кидают за порог обувь и предсказывают имя или местонахождение суженого по тому, куда она упадет.

«Моя прабабушка, разбирая вещи прадедушки, нашла дамскую туфельку. И сказала: "Это что такое?" Он ответил: "Я ехал по переулку, и в пролетку упала туфелька. Я решил — так это необычно, сохраню". Она говорит: "Так это ж моя туфелька". Девушки тогда гадали, кидали свою туфельку. Потом надо было выйти, спросить имя у того, кто ее подберет — это было имя суженого», — рассказал герой интервью.

Ранее Алла Лансере поделилась способами святочных гаданий. К примеру, 18 января семья художника в последний раз зажигает свечи на елке. В этот вечер нужно загадать, какая свеча погаснет последней.

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