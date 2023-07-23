Семья из Москвы раскрыла подробности поиска своей судьбы по фотографии

О первом впечатлении друг о друге по фотографиям в профиле рассказали в беседе с «Мослентой» семейная пара москвичей, встретившихся в приложении для знакомств Tinder.

Россиянка Мария отметила, что фотография в профиле ее будущего супруга Андрея была первым, на что она обратила внимание. По ее словам, на снимках она увидела добрую и открытую улыбку мужчины, а также его искренний взгляд. Кроме того, даже его друзья, которые были с ним на некоторых фото, произвели на Марию впечатление хороших людей.

Андрей же, в свою очередь, отметил, что фотографии Марии сразу же его заинтересовали. По его словам, по ним было видно, что «она не лезет из кожи вон, чтобы показать себя и как-то проявить».

Ранее москвичи перечислили самые отталкивающие анкеты в приложениях для знакомств.