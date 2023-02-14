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13:17, 14 февраля 2023
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Стало известно о состоянии Бориса Щербакова после госпитализации

Стало известно о состоянии Бориса Щербакова после госпитализации
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Народного артиста РФ Бориса Щербакова выписали из больницы, сообщила ТАСС супруга артиста Татьяна Бронзова.

По словам Бронзовой, Щербаков находится дома после госпитализации и чувствует себя хорошо.

О госпитализации актера стало известно в начале февраля. Ему поставили предварительный диагноз «ОРВИ с осложнением по части кардиологии». Позднее сын Щербакова сообщил, что у отца диагностировали обострение хронического бронхита и он идет на поправку.

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