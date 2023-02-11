Стало известно о состоянии госпитализированного Бориса Щербакова

О состоянии госпитализированного актера Бориса Щербакова сообщил РИА Новости его сын Василий. Он рассказал, что 73-летний артист чувствует себя лучше.

«Диагноз поставили — обострение хронического бронхита. Поправляется, идет на поправку. Сказали, еще неделю останется в больнице для лечения и наблюдения», — поделился Василий. Эту информацию подтвердила супруга актера Татьяна Бронзова.

О госпитализации Щербакова стало известно 1 февраля. Сообщалось, что спектакль «Свободная пара», в котором Щербаков играет вместе с актрисой Марией Ароновой, перенесли в связи с болезнью артиста. Позднее актер уточнил, что у него «просто простуда».