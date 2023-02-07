Люди
12:24, 07 февраля 2023
1 мин.

Госпитализированный Борис Щербаков рассказал о своем самочувствии

Госпитализированный Борис Щербаков рассказал о своем самочувствии
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

О своем самочувствии рассказал РИА Новости актер Борис Щербаков, ранее госпитализированный в Москве. Он сообщил, что идет на поправку.

«Мне уже намного лучше, надеюсь, скоро выпишут. Прохожу обследование», — сказал Щербаков.

Актер добавил, что врачи не подтвердили его первоначальный диагноз «ОРВИ с осложнением по части кардиологии». Он сообщил, что у него «просто простуда».

О госпитализации Щербакова стало известно в среду, 1 февраля. Позднее сын артиста рассказал, что его перевели из реанимации в стационар.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.