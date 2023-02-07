Госпитализированный Борис Щербаков рассказал о своем самочувствии

О своем самочувствии рассказал РИА Новости актер Борис Щербаков, ранее госпитализированный в Москве. Он сообщил, что идет на поправку.

«Мне уже намного лучше, надеюсь, скоро выпишут. Прохожу обследование», — сказал Щербаков.

Актер добавил, что врачи не подтвердили его первоначальный диагноз «ОРВИ с осложнением по части кардиологии». Он сообщил, что у него «просто простуда».

О госпитализации Щербакова стало известно в среду, 1 февраля. Позднее сын артиста рассказал, что его перевели из реанимации в стационар.