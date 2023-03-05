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14:41, 05 марта 2023
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Стало известно о состоянии изрезанной ножом школьницы из Подмосковья

Стало известно о состоянии изрезанной ножом школьницы из Подмосковья
Фото: Maksim Konstantinov / <a href="https://globallookpress.com/" target="_blank">Globallookpress.com</a>

О состоянии школьницы из подмосковных Химок, которую изрезала ножом в начале февраля ее одноклассница, стало известно из Telegram-канала детского омбудсмена Ксении Мишоновой. По ее словам, девочка восстанавливается после перенесенных событий довольно медленно.

«Я ездила в большую дружную семью. Проведала Соню. Раны заживают, но медленно. Все очень непросто с восстановлением. Серьезные раны на лице вызывают тревогу. Особенно пострадала правая сторона», — рассказала Мишонова.

По ее словам, ребенку еще предстоит пройти длительную реабилитацию и работу с психологом. Родители девочки делают все возможное, чтобы боль от пережитых событий ушла как можно быстрее, отметила омбудсмен.

Ранее стало известно, что во вторник, 7 февраля, ученица пятого класса химкинской школы ударила свою одноклассницу ножом в туалете. Прокуратура начала проверку обстоятельств произошедшего. Также была раскрыта возможная причина нападения. Учащиеся лицея предположили, что конфликт школьниц мог произойти из-за мальчика.

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