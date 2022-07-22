Москвичка призвала россиян избавиться от штор в квартире

Избавиться от штор в квартире в разговоре с «Мослентой» призвала россиян режиссер, художник и сценарист Аксинья Гог. Она пояснила, что отсутствие занавесок помогает «движению воздуха» в помещении.

«Первое, что я сделала в этом доме — сняла все шторы и убрала все лишнее. Для меня важно, чтобы вокруг было чисто. Я вижу все кинокадром», — рассказала москвичка.

Одну занавеску Гог все же повесила на окне в большой комнате. Режиссер рассказала, что сделала это совсем недавно. В этой комнате она любит смотреть кино, ей мешает солнце. Штора нужна, чтобы защитить в такие моменты экран от лучей.

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