Ученый назвал мат сигналом к близкому общению

Сигналом к близкому общению употребление в речи мата назвал лингвист, доктор филологический наук, профессор Максим Кронгауз. В интервью «Мосленте» ученый отметил, что иногда без нецензурных выражений в компании может возникать некоторое напряжение.

«Мат может быть признаком свойскости, знаком того, что люди настолько сблизились, что могут позволить себе его использование, могут нарушить общепринятые табу. Так что уместное использование матерных слов без агрессии к окружающим может быть сигналом к переходу на более близкое общение», — сказал он.

Профессор добавил, что сокращать дистанцию между собеседниками могут и эвфемизмы — например, слово «блин», схожее по звучанию с одним их матерных слов.

Ранее россиянка пожаловалась на матерящихся при ребенке взрослых в сети. От пользователей сети она получила советы, как поступать в подобных ситуациях.