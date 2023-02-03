Люди
11:33, 03 февраля 2023
1 мин.

Ученый назвал мат сигналом к близкому общению

Ученый назвал мат сигналом к близкому общению
Фото: Борис Регистер / Коммерсантъ

Сигналом к близкому общению употребление в речи мата назвал лингвист, доктор филологический наук, профессор Максим Кронгауз. В интервью «Мосленте» ученый отметил, что иногда без нецензурных выражений в компании может возникать некоторое напряжение.

«Мат может быть признаком свойскости, знаком того, что люди настолько сблизились, что могут позволить себе его использование, могут нарушить общепринятые табу. Так что уместное использование матерных слов без агрессии к окружающим может быть сигналом к переходу на более близкое общение», — сказал он.

Профессор добавил, что сокращать дистанцию между собеседниками могут и эвфемизмы — например, слово «блин», схожее по звучанию с одним их матерных слов.

Ранее россиянка пожаловалась на матерящихся при ребенке взрослых в сети. От пользователей сети она получила советы, как поступать в подобных ситуациях.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.