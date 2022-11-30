Врач раскрыла основные симптомы менингита у детей

Основные симптомы менингита у детей раскрыла в беседе с «Мослентой» заведующая педиатрическим отделением стационара медицинского центра «СМ-Клиника» Ирина Пахарева.

«Если у ребенка одновременно наблюдается сильная головная боль, боль в мышцах и суставах, слабость, головокружение, отказ от еды, рвота и высокая температура, это может быть признаком менингита», — рассказала врач.

Пехарева подчеркнула, что справиться с таким заболеванием самостоятельно не получится, необходимо срочно вызывать скорую помощь и соглашаться на госпитализацию.

«Это инфекционно-воспалительный процесс, затрагивающий оболочки головного мозга. Исход болезни во многом зависит от своевременно начатого лечения, проводимого в стационаре и под контролем специалистов», — объяснила она.

Ранее стало известно, что в Москве дети начали массово болеть гриппом и ОРВИ. Госпитализация школьников этой осенью происходила вдвое чаще, чем в предыдущие эпидемиологические сезоны.