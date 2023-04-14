Названы основные запросы московских сладкоежек

Основные запросы московских сладкоежек назвала в интервью «Мосленте» столичный кондитер Евгения Волошина. Она отметила, что москвичи предпочитают выбирать торты без химических усилителей, из домашних и натуральных ингредиентов.

По ее словам, когда она только пришла в кондитерский мир 14 лет назад, люди уже искали какую-то альтернативу магазинным тортам. Тогда на какое-то время популярны стали сладости в кулинариях, но у них был большой минус — непривлекательный вид.

Горожанам же хотелось получить красивый, оригинальный и вкусный одновременно торт. Именно эту потребность и стали удовлетворять частные кондитеры.

Ранее известный шеф-повар Константин Оганезов снял на видео инструкцию по приготовлению кулича на Пасху.