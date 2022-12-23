Авербух рассказал о сложностях организации первых новогодних ледовых шоу

Фигурист и продюсер Илья Авербух рассказал «Мосленте» о сложностях, с которыми он столкнулся при организации своих первых новогодних ледовых шоу. Он отметил, что ему было страшно предлагать участие в праздничных представлениях олимпийским чемпионам.

«В далеком 2004-м году я старался как-то бережно и аккуратно предлагать им участие в таких мероприятиях. Ну, где олимпийские чемпионы, а где новогоднее представление? Вроде, не по статусу. Тогда получилось убедить ребят, что все будет на высшем уровне, качественно и достойно», — поделился он.

Именитый спортсмен добавил, что ледовые шоу в последнее время стали хедлайнерами Нового года и получили широкое распространение. За эти годы, по его словам, много чемпионов выросло в рамках таких мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Москве на площадках фестиваля «Московские сезоны» открылись 19 бесплатных катков.