Раскрыты сложности работы аниматоров во время новогодних праздников

Сложности работы во время новогодних праздников раскрыла в беседе с «Мослентой» столичный аниматор Ярослава Солнечная. Она отметила, что главное — продержаться на холоде десять часов. В этом помогают теплая одежда и горячие напитки.

Отлучиться в уборную, по словам Солнечной, можно на десять минут каждый час. «Не всегда в это время укладываешься, потому что костюмы бывают большие, и где-нибудь на Манежной площади сходить в "волшебную комнату" бывает очень непросто. Надо же не запачкать костюм, который в кабинку не умещается. Чтобы снять костюм Муми-тролля в чистом помещении, мне надо было идти почти километр», — призналась она.

Перерыв на обед у аниматоров стандартный — около часа. Но не всегда этого времени достаточно, поскольку надо успеть разогреть еду, а желающих поесть артистов много.

Ранее россияне массово устремились в Москву после новогодних праздников. Больше всего людей едет в столицу из Санкт-Петербурга, Симферополя, Краснодара, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода.