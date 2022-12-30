Известная фигуристка вспомнила о сложностях подготовки большого новогоднего шоу

В четверг, 29 декабря, известная фигуристка, двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских медалей Евгения Медведева откатала премьеру нового шоу продюсера Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», где перевоплотилась в главную героиню сказки — Дороти. О сложностях подготовки большого новогоднего шоу она рассказала «Мосленте».

«В этом шоу Ильи Авербуха я дебютировала три года назад, в 2019-м. Тогда я оказалась в неприятной ситуации: и с коньками были проблемы, и вся постановка в целом, и подготовка к ней оказались для меня большим стрессом», — вспомнила Медведева.

Спортсменка добавила, что в этом году ей потребовалось около десяти минут, чтобы вспомнить номер. И в этом году у команды проекта было больше времени на репетиции, чему собеседница «Мосленты» была очень рада. «В этот раз все было как-то спокойнее. Мы провели восемь репетиций, а теперь прошла и премьера», — поделилась она.

Ранее о сложностях организации первых новогодних ледовых шоу рассказал фигурист и продюсер Илья Авербух. Он признался, что ему было страшно предлагать участие в праздничных представлениях олимпийским чемпионам.