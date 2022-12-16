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14:09, 16 декабря 2022
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Танцовщица высказала свое отношение к Наталии Орейро

Наталия Орейро
Наталия Орейро
Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Свое отношение уругвайской актрисе Наталии Орейро высказала «Мосленте» известная танцовщица, одна из самых успешных хореографов в России, телеведущая Ирина Поворознюк. Она вспомнила о встрече с артисткой во время съемок в 2018 году.

«У нее потрясающая энергетика, она действительно простая, добродушная и не заносчивая — такое впечатление у меня сложилось во время съемок. Она очень старалась говорить с нами по-русски, причем делала это с большой любовью к нашему языку. До сих пор помню, что она была в светлой кофточке с радугой, это было мило», — сказала Поворознюк.

По словам танцовщицы, выйдя на площадку, Наталия без лишних слов с широкой улыбкой начала репетицию.

Ранее известная танцовщица рассказала о методах обучения в балетных школах. Период обучения танцовщица сравнила с боями за выживание.

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