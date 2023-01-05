Московская Снегурочка призналась в съемках для Playboy

В съемках для Playboy призналась в беседе с «Мослентой» московская Снегурочка Олеся Кико.

«Так уж повелось, что каждый год в декабре со мной происходят какие-то невероятные события, самое настоящее волшебство. В прошлом году в это время я стала официальной моделью "Пьер Карден", обо мне написал журнал "Playboy" и опубликовал историю Снегурочки, я вела премию со звездами, которых я всю жизнь видела только по телевизору», — сказала Кико.

Кроме того, девушка стала героиней популярной программы на Первом канале «Модный приговор». Там ведущие подобрали для нее и Деда Мороза новые образы. Также они получили премию «Лучшие Дед Мороз и Снегурочка России». По словам собеседницы «Мосленты», это не все приятные события, произошедшие в последний месяц прошлого года, еще она заработала свой первый миллион за две недели работы ведущей.

«В этом году тоже жду чего-то особенного. Так что, да, я еще как верю в чудеса! Верю в сказку!» — заявила столичная Снегурочка.

Ранее был назван размер пенсии Деда Мороза. Он составляет чуть более десяти тысяч рублей.