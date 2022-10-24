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13:57, 24 октября 2022
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По факту смертельного ДТП с участием Анны Большовой возбуждено уголовное дело

По факту смертельного ДТП с участием Анны Большовой возбуждено уголовное дело
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По факту смертельного ДТП с участием Анны Большовой, в результате которого погибла женщина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), сообщает Главное управление МВД России по Калужской области.

«Назначены судебная медицинская и автотехническая экспертизы. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, по результатам которых будут установлены обстоятельства ДТП и события, предшествующие ему», — говорится в сообщении ведомства. По результатам предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям участников происшествия.

Ранее стало известно, что 14 октября 2022 года актриса театра и кино Анна Большова на своем автомобиле марки Audi Q3 в районе деревни Грачевка Жуковского района насмерть сбила женщину 1991 года рождения. Родственница погибшей рассказала, что в момент аварии та находилась в состоянии алкогольного опьянения, однако, по ее словам, это не делает ее виновной в произошедшем.

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