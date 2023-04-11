Столичный собиратель старины рассказал о своих самых интересных находках

О своих самых интересных находках, которые могут быть представлены в будущем музее Преображенского района, в беседе с «Мослентой» рассказал столичный собиратель старины, краевед Сергей Клычков. Он отметил, что историей района занимается около 13 лет.

Музейный интерес, по его мнению, представляют собранные им дореволюционные карточки из местного фотоателье, книги, буклеты, кирпичи с дореволюционными клеймами, которые остались от ныне несуществующих зданий.

Кроме того, Клычков за время своей деятельности смог собрать большой архив фотоматериалов, ранее нигде не публиковавшихся. Есть в его коллекции даже секция чугунной ограды 1930-х годов, отметил он. Когда-то она стояла рядом с уже несуществующей поликлиникой.

Все эти экспонаты Клычков планирует выставить в будущем музее. На данный момент ведутся переговоры о передаче для него помещения.

Ранее Клычков раскрыл причину спасения старого фабричного наличника на доме XIX века в Медовом переулке.