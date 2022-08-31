Жители подмосковного города раскрыли его главные проблемы

Главные проблемы жизни в подмосковном Лосино-Петровском «Мосленте» раскрыли местные жители. Среди основных из них горожане назвали отсутствие досуговых мест, плохие дороги и неудовлетворительное качество воды.

Россияне отмечают, что сейчас в городе нет своего роддома, который когда-то там был. Это особенно неудобно для жителей, так как рожать приходиться ездить в другие населенные пункты.

«В последние годы в городе появилось множество переселенцев. Зачастую они работают нелегально на предприятиях, расположенных в городском округе. В вечернее время пройтись и подышать свежим воздухом уже не получается: можно привлечь к себе лишнее внимание», — пожаловалась собеседница «Мосленты» Мария. Она также указал на отсутствие в населенном пункте крупных торговых центров, кинотеатров, игровых комнат и ресторанов.

Что касается воды, жители Лосино-Петровского отмечают, что ее часто отключают, а многие даже жалуются на примеси ржавчины в ней.

Ранее о качестве водопроводной воды в столице высказался известный фотограф Владимир Глынин.