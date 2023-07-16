Сына Михаила Ефремова переведут в больницу с соматопсихиатрическим отделением

Попавшего в больницу сына актера Михаила Ефремова Николая решили перевести в другое медучреждение. По данным Telegram-канала Baza, психиатр порекомендовал направить Ефремова-младшего в соматопсихиатрическое отделение.

Сейчас сын актера по-прежнему находится в тяжелом состоянии, однако он в сознании, может дышать самостоятельно и шевелить конечностями, сообщает источник. При этом он остается в аппарате фиксации тазовой кости. Николаю может потребоваться еще несколько операций, но окончательное решение относительно них не принято.

В понедельник, 17 июля, планируется выписка Николая из реанимации и его перевод в другую больницу, где есть соматопсихиатрическое отделение, уточняет Baza.

Сын Ефремова выпал из окна своей квартиры на третьем этаже дома на Пролетарском проспекте в Москве в пятницу, 30 июня. Его доставили в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой, закрытыми переломами бедра и таза. Николай перенес операцию на локте и удаление части не подлежащих восстановлению костей таза.