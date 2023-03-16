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11:07, 16 марта 2023
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Стало известно об эмоциональном состоянии Романа Костомарова

С олимпийским чемпионом Романом Костомаровым начал работать психолог.

Стало известно об эмоциональном состоянии Романа Костомарова
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Об эмоциональном состоянии госпитализированного фигуриста Романа Костомарова стало известно PROZVEZD.INFO. С олимпийским чемпионом начал работать психолог, сообщил источник издания.

После того как спортсмен начал дышать самостоятельно, и у него удалили трахеостому, он стал активно выражать свои эмоции в общении с близкими. «Это закономерно, в реанимации так часто происходит, тем более, учитывая, что он перенес несколько операций», — рассказал собеседник PROZVEZD.INFO.

По данным источника, у фигуриста возникли боли в теле после длительного лежания. Однако в целом самочувствие Костомарова улучшилось, вероятность заражения крови у спортсмена снизилась.

Ранее стало известно, что в состоянии фигуриста отметили положительную динамику. Однако врачи заявили о вероятности новой ампутации у Костомарова.

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