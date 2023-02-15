Стало известно о состоянии госпитализированного Николая Сванидзе

О состоянии здоровья журналиста Николая Сванидзе, госпитализированного в Москве, стало известно Telegram-каналу Mash. По данным источника, врачи вывели пациента из медикаментозного сна, но его состояние до сих пор стабильно тяжелое.

Журналист все еще подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, его дыхание оценивается как жесткое, но без хрипов. У Сванидзе диагностированы пневмония, есть проблемы с внутренними органами, развивается сепсис. При этом пульс, сердечный ритм и давление у журналиста в норме. На фоне интенсивной терапии врачи отмечают позитивную динамику его состояния.

О госпитализации Сванидзе стало известно в понедельник, 6 февраля. По данным СМИ, он попал в больницу с воспалением легких. Тест журналиста на COVID-19 показал отрицательный результат.