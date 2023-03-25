Стало известно о состоянии госпитализированного Николая Сванидзе

Об улучшении состояния журналиста Николая Сванидзе, госпитализированного в Москве, стало известно MK.RU. По данным члена Совета по правам человека при президенте Евы Меркачевой, Сванидзе отключили от аппарата искусственного дыхания.

«Николаю Карловичу стало значительно лучше. Он дышит самостоятельно и даже начал говорить. Пока по телефону он не общается (ему все еще трудно), но думаю, что скоро это будет возможно», — сообщила MK.RU Меркачева.

О госпитализации Сванидзе стало известно в начале февраля. По данным СМИ, он попал в больницу с воспалением легких. После этого глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил, что Сванидзе продолжил лечение в другой стране.