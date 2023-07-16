Стало известно о состоянии госпитализированной актрисы Татьяны Васильевой

О состоянии госпитализированной 76-летней актрисы Татьяны Васильевой сообщил Telegram-канал Baza. По данным источника, состояние артистки улучшилось, ее перевели из реанимации в отделение сосудистой невралгии.

Врачи оценивают состояние Васильевой как средней тяжести. У звезды выявили нарушение сосудистого кровообращения.

Васильеву госпитализировали в ночь на 14 июля c жалобами на головокружение, головную боль и неустойчивость при ходьбе. Позднее актрису перевели в нейрореанимацию.