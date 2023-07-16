13:13, 16 июля 2023
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Стало известно о состоянии госпитализированной актрисы Татьяны Васильевой
Baza: 76-летнюю актрису Татьяну Васильеву перевели из реанимации.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
О состоянии госпитализированной 76-летней актрисы Татьяны Васильевой сообщил Telegram-канал Baza. По данным источника, состояние артистки улучшилось, ее перевели из реанимации в отделение сосудистой невралгии.
Врачи оценивают состояние Васильевой как средней тяжести. У звезды выявили нарушение сосудистого кровообращения.
Васильеву госпитализировали в ночь на 14 июля c жалобами на головокружение, головную боль и неустойчивость при ходьбе. Позднее актрису перевели в нейрореанимацию.