Стало известно о состоянии здоровья госпитализированного Михалкова

Актуальную информацию о состоянии здоровья ранее госпитализированного знаменитого актера и режиссера, 77-летнего Никиты Михалкова, сообщил телеканалу «360» народный артист России, режиссер Николай Бурляев.

«Мы говорили по телефону, все нормально, он в рабочем состоянии, все приходит в норму. У него прекрасный аппетит, нет температуры. Его состояние улучшилось», — рассказал Бурляев, отметив, что Михалков уже работает в больничной палате, читает сценарии и занимается своими проектами.

Ранее, в пятницу, 13 января, сообщалось, что Михалков находится в реанимации московской больницы № 52. Об экстренной госпитализации режиссера стало известно вечером 5 января. По информации ряда СМИ, он поступил в больницу с COVID-19.