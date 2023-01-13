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12:47, 13 января 2023
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Стало известно о состоянии здоровья Никиты Михалкова

Стало известно о состоянии здоровья Никиты Михалкова
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Актуальную информацию о состоянии здоровья знаменитого актера и режиссера, 77-летнего Никиты Михалкова, сообщили журналистам РИА Новостей представители медучреждения, в котором находится народный артист России.

«Он в реанимации», — такой комментарий дали корреспондентам работники столичной больницы.

Три дня назад режиссер выходил на связь с поклонниками и благодарил их за беспокойство о его самочувствии.

Ранее сообщалось, что 77-летний кинодеятель и телеведущий Михалков находится в реанимации московской больницы № 52, куда его перевели из ГКБ № 67. Об экстренной госпитализации режиссера стало известно вечером 5 января. По информации ряда СМИ, Михалков поступил в больницу с COVID-19.

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