Стало известно об улучшении состояния фигуриста Костомарова

Об улучшении состояния фигуриста Романа Костомарова, госпитализированного в Москве, стало известно «Матч ТВ». Знакомый с ситуацией источник сообщил телеканалу, что спортсмен начал приходить в себя.

«Ночь прошла спокойно, без изменений. Роман постепенно начинает приходить в сознание, но все еще держится температура», — сообщил собеседник «Матч ТВ».

В начале января фигурист попал в реанимацию одной из столичных больниц. Спортсмена подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Некоторое время Костомаров находился в тяжелом состоянии без изменений.