Люди
12:45, 24 января 2023
1 мин.

Стало известно об улучшении состояния фигуриста Костомарова

Стало известно об улучшении состояния фигуриста Костомарова
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Об улучшении состояния фигуриста Романа Костомарова, госпитализированного в Москве, стало известно «Матч ТВ». Знакомый с ситуацией источник сообщил телеканалу, что спортсмен начал приходить в себя.

«Ночь прошла спокойно, без изменений. Роман постепенно начинает приходить в сознание, но все еще держится температура», — сообщил собеседник «Матч ТВ».

В начале января фигурист попал в реанимацию одной из столичных больниц. Спортсмена подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Некоторое время Костомаров находился в тяжелом состоянии без изменений.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.