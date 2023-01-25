Раскрыты подробности состояния госпитализированного фигуриста Костомарова

Подробности состояния фигуриста Романа Костомарова, госпитализированного в Москве, раскрыл источник «Матч ТВ». Он сообщил, что спортсмен пришел в себя, но все еще подключен к системе искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Уже может понемногу общаться. Врачи ждут результатов анализов, чтобы определиться с дальнейшим лечением. Пока все еще вынуждены прибегать к ИВЛ», — рассказал собеседник телеканала.

В начале января фигурист попал в реанимацию одной из столичных больниц, где его подключили к аппарату ИВЛ. Некоторое время Костомаров находился в тяжелом состоянии без изменений. 24 января стало известно, что он начал приходить в себя.