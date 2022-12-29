Раскрыт способ договориться с подростком о праздновании Нового года с семьей

Способ договориться с подростком о праздновании Нового года в кругу семьи раскрыла «Мосленте» психолог Ирина Леонова. Она напомнила, что ребенок старшего школьного возраста — это личность, перед которым стоит задача отделяться от родителей и налаживать отношения со сверстниками.

«С подростком можно договориться только на взаимовыгодных условиях. Он получит то, что он хочет, но возможно в каком-то ограниченном формате. К примеру, ребенок встречает Новый год и бой курантов дома с семьей, а потом отправляется к друзьям», — пояснила Леонова. Психолог порекомендовала поделиться с ребенком своими переживаниями, обговорить время возвращения домой и попросить оставаться на связи.

Кроме того, до подростка можно постараться донести ценность Нового года как семейного праздника и объяснить, почему для вас важно провести 31 декабря вместе. «Кстати, если вся семья собирается вместе только один раз в год под бой курантов, то это повод задуматься и привнести в вашу семейную жизнь больше поводов для совместного времяпрепровождения», — отметила эксперт.

Ранее россияне поделились планами на новогоднюю ночь. Выяснилось, что 69 процентов респондентов собираются отметить праздник дома в кругу семьи и близких.