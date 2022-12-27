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07:37, 27 декабря 2022
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Раскрыт способ избежать травм в новогодние каникулы

Раскрыт способ избежать травм в новогодние каникулы
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Способ избежать травм в новогодние каникулы раскрыл «Мосленте» заместитель главного врача по медицинской части, заведующий подстанцией №59, врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова Департамента здравоохранения города Москвы, Евгений Данилов. Он призвал не забывать о правилах безопасности и не злоупотреблять алкоголем.

Лучше всего носить обувь, препятствующую скольжению, и передвигаться по улицам осторожно. Кроме того, важно уметь правильно падать. «В момент падения надо сгруппироваться и стараться упасть на бок, не плашмя на спину или на живот. При этом важно не давать упора конечностям — не приземляться, например, на руки. И, конечно, нужно постараться уберечь от удара голову», — рассказал врач.

Ранее врач Нисо Одинаева назвала самое опасное зимнее развлечение. По ее словам, это катание на тюбинге.

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