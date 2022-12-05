Психолог заявила о вреде ограничений по возрасту в детском саду

О вреде ограничений групп во возрасту в дошкольных учреждениях рассказала «Мосленте» ведущий научный сотрудник «Лаборатории развития ребенка» Московского городского педагогического университета, психолог Ольга Шиян.

Из-за эпидемиологических правил в российских детсадах группы воспитанников изолируют друг друга и в помещении, и на прогулках. Такие правила, по словам эксперта, плохо влияют на развитие дошкольников.

«Это ограничивает самостоятельность и возможности межвозрастного общения, а это в детстве большая ценность. Игра в субкультуре передается от возраста к возрасту, и очень важно, чтобы она шла от старших к младшим. Там, где мы на прогулке изолируем детей разных возрастов, мы ограничиваем их», — заявила Шиян.

Ранее Шиян назвала главную задачу современных детских садов. Это развитие инициативности у ребенка в доброжелательной атмосфере.