Диетолог раскрыла способ справиться с лишними килограммами после праздников

Действенный способ справиться с лишними килограммами после новогодних праздников раскрыла в беседе с «Мослентой» главный диетолог Москвы Антонина Стародубова. По ее словам, ошибочно верить, что в этом деле помогут несбалансированные, «голодные» диеты с большим количеством ограничений. Они вероятнее нанесут вред здоровью.

«Наиболее правильным решением в данном случае будет как можно скорее вернуться к принципам здорового питания», — заявила Стародубова. Прежде всего, нужно перестать ругать себя за набранный вес и настроиться на ответственное отношение к своему рациону и здоровью.

«Восстановите правильный распорядок дня, в том числе и режим питания, так на ваш пищеварительный тракт будет меньше нагрузки. Не допускайте сильного чувства голода, чтобы потом не переедать. Откажитесь от обильных поздних ужинов и еды на ночь», — посоветовала диетолог.

Она объяснила, что прием пищи должен быть регулярным и включать в себя как минимум завтрак, обед и ужин. Полезны и дополнительные приемы пищи — второй завтрак, полдник. За полтора-два часа можно принять кисломолочный продукт — например, кефир или йогурт, добавила собеседница «Мосленты».

Ранее о подготовке организма к новогоднему застолью рассказала нутрициолог Анастасия Разбойникова. Проще пережить этот «пир горой», если позаботиться обо всем заранее, подчеркнула она.