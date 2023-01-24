Стало известно о снижении спроса на жилье в Москве почти на треть

Снижение спроса на жилье в Москве почти на треть зафиксировал Росреестр. В декабре 2022 года, по данным ведомства, в столице было зарегистрировано 14 030 переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья, что на 31,12 процента уступает показателю декабря 2021-го (20 374).

При этом самый низкий показатель в 2022 году был зафиксирован в мае — 7219 договоров, после чего спрос начал увеличиваться. Всего в 2022 году было зарегистрировано 132 637 переходов прав, что на 22,4 процента ниже данных за 2021 год (170 939) и на 10,9 процента меньше, чем за 12 месяцев 2020 года (148 946).

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