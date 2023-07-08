Перечислены способы выхода из токсичных дружеских отношений

Способы выхода из токсичных дружеских отношений перечислила в беседе с «Мослентой» психолог, основатель фонда помощи жертвам насилия «Птицы» Наталья Никифорова. В первую очередь она порекомендовала перестать вкладывать ресурс в дружбу с таким человеком.

По ее словам, нужно осознать и признать, что общее поле с токсичным другом разрушено. Следует каждый раз напоминать себе, что любая попытка вновь войти в контакт будет только больше травмировать.

«Следующий момент — время. Оно работает на вас, как и адаптационные механизмы вашей психики. Любое расставание — процесс, который должен быть пройден. Для этого потребуется какой-то промежуток времени», — продолжила специалист.

Идеально, по ее словам, в это время пройти терапию у психолога, но если такой возможности нет, стоит почаще просто про себя продолжить фразу: «Несмотря на то что мы расстались, я могу…» И сюда в продолжение можно добавить все, что угодно, например, утверждения о том, что можно радоваться жизни, кормить кота, обнимать любимых людей и так далее.

Дальше, по словам Никифоровой, человек понимает, что можно продолжать жить полной жизнью и без бывшего токсичного друга. А в случае если токсичный друг начал резко вести себя неподобающим образом и угрожать, психолог порекомендовала напомнить ему о существовании Уголовного Кодекса РФ.

Ранее психолог Никифорова заявила, что постоянное раздражение может быть маркером токсичной дружбы.