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07:27, 19 января 2023
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Настоятель храма сравнил московских и провинциальных прихожан

Настоятель храма сравнил московских и провинциальных прихожан
Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

Православный священник, настоятель московского храма во имя святителя Николая Мирликийского в Отрадном отец Николай Бабкин сравнил московских и провинциальных прихожан. В беседе с «Мослентой» он отметил, что в столице прихожане более образованы в религиозных вопросах.

«В Москве прихожане более образованные, интеллигентные и культурные. Это самая главная разница. Конечно, я сравниваю с деревней, в которой служил сам», — рассказал священник, отметив, что в столице его больше всего поразила подкованность прихожан в вопросах веры и здоровое отношение к помощи психотерапевтов.

Он также сообщил, что пока большая часть прихожан в Москве — женщины, многие в возрасте. При этом в храм все чаще приходят молодежь и дети.

По словам собеседника, что большую часть жизни он служил на Белгородчине, бывал на Чукотке. Во всех концах России прихожане схожи в том, что всех объединяет одна вера, резюмировал настоятель столичного храма.

Ранее священник Николай Бабкин также дал совет по грамотной реакции на грубость в храме.

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Moslenta, 2023 г. 18+

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