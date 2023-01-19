Настоятель храма сравнил московских и провинциальных прихожан

Православный священник, настоятель московского храма во имя святителя Николая Мирликийского в Отрадном отец Николай Бабкин сравнил московских и провинциальных прихожан. В беседе с «Мослентой» он отметил, что в столице прихожане более образованы в религиозных вопросах.

«В Москве прихожане более образованные, интеллигентные и культурные. Это самая главная разница. Конечно, я сравниваю с деревней, в которой служил сам», — рассказал священник, отметив, что в столице его больше всего поразила подкованность прихожан в вопросах веры и здоровое отношение к помощи психотерапевтов.

Он также сообщил, что пока большая часть прихожан в Москве — женщины, многие в возрасте. При этом в храм все чаще приходят молодежь и дети.

По словам собеседника, что большую часть жизни он служил на Белгородчине, бывал на Чукотке. Во всех концах России прихожане схожи в том, что всех объединяет одна вера, резюмировал настоятель столичного храма.

Ранее священник Николай Бабкин также дал совет по грамотной реакции на грубость в храме.