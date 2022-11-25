Эксперты сравнили судьбу старых водонапорных башен в России и Европе

Судьбу старых водонапорных башен в России и Европе сравнили эксперты в беседе с «Мослентой». Представитель собственника подобного строения в районе Коммунарка в Москве Ирина Федотова отметила, что и в Европе, и в России есть немало случаев перепрофилирования таких зданий.

«В Питере существуют старые водонапорные башни, в которых находятся Музей воды, ресторан. Есть интересные проекты в немецких башнях Под Калининградом — в Балтийске, Светлогорске», — отметила она.

Собеседница издания уточнила, что все подобные объекты, получившие «вторую жизнь», расположены в таких локациях, где есть земельный участок, который позволяет что-то пристроить. В случае с водонапорной башней в Коммунарке такой возможности нет, так как места для застройки там минимально.

«В Германии, например, много таких башен сохраняют и переделывают. Там это чаще происходит даже не в мегаполисах, а за городом. И обычно архитекторы делают такие проекты для себя», — добавила Федотова.

Архитектор и основатель бюро IND architects Амир Идиатулин отметил, что в Европе подобные здания часто интегрируют в новую архитектуру. В России же, по его мнению, такие строения либо сносят, либо благоустраивают под новых покупателей.

Ранее самую большую и самую высокую крыши России назвала основательница проекта «Крыши и выше» Инна Скрыпкина. По ее словам, это крыша стадиона «Лужники» и башня «Око».