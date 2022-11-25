«А можно там поставить шест для стриптиза на всю высоту?» Как и зачем продают водонапорную башню в Новой Москве

Под Калининградом, в Зеленоградске, есть интересный реализованный проект: в башне сделали музей кошек «Мурариум», а наверху — апартаменты. Но там супервидовые характеристики — на Балтийское море, малоэтажный городок. А из башни в Коммунарке открываются другие виды: жилые дворы, и по диагонали — парк.

В Москве, наверное, единственный случай, когда подобной башне дали новую жизнь, можно видеть в музее «Паровозное депо Подмосковная» между метро «Сокол» и Тимирязевским парком. Кроме самого депо, разворотного кольца, перрона и домика станционного смотрителя частью музейного комплекса там является отреставрированная водонапорная башня 1901 года постройки.

В Германии, например, много таких башен сохраняют и переделывают. Там это чаще происходит даже не в мегаполисах, а за городом. И обычно архитекторы делают такие проекты для себя. У них свое видение, им интересно жить в неординарном объекте. Они делают в этих башнях современный хайтек, и старое с новым здорово там сочетается.

«С такими объектами у нас только учатся работать»

Амир Идиатулин, архитектор, основатель бюро IND architects

В Европе здания, подобные этому, часто интегрируют в новую архитектуру. Ты видишь временные наслоения, новые вкрапления и воспринимаешь это как диалог, взаимодействие двух объектов.

У нас такие здания либо сносят, либо починят, покрасят и ждут, пока найдется покупатель. А мне кажется, что и первый, и второй вариант — плохие.

В 2015 году наше бюро заняло первое место на архитектурном конкурсе, где надо было предложить проект ревитализации подобной водонапорной башни в Щербинке. К сожалению, этот проект так и остался на бумаге, застройщик не стал его реализовывать.